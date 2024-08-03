ترامب يتفق مع "فوكس نيوز" على مناظرة هاريس

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن اتفاقه مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب -في وقت متأخر أمس الجمعة- إنه اتفق مع هذه القناة على إجراء مناظرة مع هاريس، وذلك في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف المرشح الرئاسي الجمهوري في منشور على موقع "تروث سوشيال أنه "إذا كانت هاريس غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس الموعد".

ويواصل ترامب هجومه على هاريس، حيث تساءل قبل أيام عما إذا كانت منافسته الديمقراطية سوداء حقًا أم أنها تستخدم العرق وسيلة سياسية، لكن البيت الأبيض رد على هذه التعليقات ووصفها بأنها "مهينة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جيمي هاريسون أن هاريس تخطت عتبة العدد المطلوب للمندوبين لتصبح المرشحة الرئاسية للحزب في السباق القادم نحو البيت الأبيض، في انتظار الإعلان الرسمي آخر الشهر الجاري.

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري، حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 معربا عن دعمه وتأييده لهاريس.