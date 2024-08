بريطانيا لرعاياها في لبنان: غادروا في الحال

حثّت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي يكون أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان "الآن بينما ما زالت الخيارات التجارية للطيران متاحة".

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في البيان إن "التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع، وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".

كما أوضحت الوزارة أنها "تعزز" دعمها للبريطانيين في البلاد من خلال نشر "قوة حدودية ومسؤولين قنصليين وعسكريين في المنطقة".

⚠ British nationals in Lebanon should leave now.

Border Force, consular officials and military personnel are being deployed to the Middle East to support British embassy staff.

🚨 If you are a British national in Lebanon, register for the latest information:… pic.twitter.com/yF9xHVtjAc

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 3, 2024