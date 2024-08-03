القسام تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي برفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المشاهد، جرت عملية القنص التي تمت ببندقية الغول القسامية اليوم السبت قرب المقبرة الشرقية في المدينة الحدودية مع مصر.

وأهدى القناص القسامي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل فجر الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، حيث اتهمت الحركة إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأظهرت اللقطات جنديا إسرائيليا يعتلي إحدى الدبابات واقفا، قبل أن يتم قنصه بصورة مباشرة وسقوطه أرضا داخل الدبابة في حين فشلت محاولة رفيقه في انتشاله.

وحضر سلاح القنص لكتائب القسام بقوة في الحرب الإسرائيلية على غزة بفضل بندقية الغول محلية الصنع التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

وكانت القسام قد كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال"، لكن من المتوقع أن عمليات القنص قد تضاعفت منذ ذلك التاريخ.