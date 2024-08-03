الغزواني يعين مدير ديوانه ولد أجاي رئيسا للحكومة الموريتانية

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الجمعة مدير ديوانه المختار ولد أجاي رئيسا للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد ولد بلال.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية "إنه بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الغزواني جرى تعيين المختار ولد أجاي وزيرا أول".

وسبق لولد أجاي أن شغل العديد من المناصب الحكومية، بينها وزير للاقتصاد والمالية، وكان آخرها منصب مدير ديوان الرئاسة.

وفي وقت سابق أمس، قدّم ولد بلال استقالة حكومته للغزواني بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، إذ تعد استقالة الحكومة إجراء روتينيا في موريتانيا عقب كل انتخابات رئاسية.

وفاز الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي بنسبة 56%، وتعهد في كلمة له خلال حفل تنصيبه بـ"شن حرب على الفساد، وتهدئة سياسية" خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وسيقود الغزواني البالغ 67 عاما -والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019- هذه الدولة الصحراوية الشاسعة لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

يذكر أن موريتانيا شهدت بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960 سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية، وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.