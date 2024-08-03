روسيا تعلن تدمير عشرات المسيّرات الأوكرانية

أعلنت روسيا -اليوم السبت- أنها دمرت عشرات المسيّرات الأوكرانية فوق أراضيها الليلة الماضية، بينما استهدفت مسيّرتان أوكرانيتان مبنى سكنيا مرتفعا في مدينة أورلوف الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية -في بيان اليوم السبت- بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت الهجوم ودمرت 36 مسّيرة فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق مقاطعة كورسك"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أنه تم "إسقاط 9 مسيرات فوق بيلغورود، و17 فوق أورلوفسكايا، ومسيّرتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فارونيج، ومسيرة فوق بحر آزوف، ومسيرة فوق إقليم كراسنودار".

من جهته، قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ55 طائرة مسيرة أوكرانية.

مقاتلات إف-16

وكان روسيا أعلنت الخميس أن أي مقاتلات "إف 16" تُسلّم لأوكرانيا سيتم إسقاطها، مؤكدة أن هذه الأسلحة لن تقدم "حلا سحريا" للجيش الأوكراني، وذلك ردا على تقارير عن وصول أولى تلك الطائرات.

وأكد مسؤولون ليتوانيون وأميركيون، الأربعاء الماضي، أن كييف تسلّمت أول طلبية من الطائرات التي طال انتظارها، وهي مزودة بمدفع بعيار 20 مليمترا وقادرة على حمل قنابل وصواريخ وقذائف.