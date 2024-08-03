اشتباكات عنيفة في الفاشر وارتفاع حصيلة هجوم للدعم السريع بالجزيرة

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة جرت -اليوم السبت- بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفاد المراسل بأن قوات الدعم السريع قصفت بالطائرات المسيرة السوق الكبير وسط المدينة، وتزامن ذلك مع إطلاق الجيش السوداني نيران المضادات الأرضية بكثافة من مواقعه وسط وغربي مدينة الفاشر.

واندلعت المعارك بالفاشر في العاشر من مايو/أيار الماضي، وتحاول قوات الدعم السريع منذ ذلك الوقت اجتياح المدينة، لكن الجيش والحركات المسلحة التي تقاتل معه حالوا دون ذلك حتى الآن.

وأدى القتال بين الطرفين في الفاشر إلى مقتل أكثر من ألفي مدني وفرار أكثر من 134 ألفا آخرين منها إلى بلدات ومدن أخرى بدارفور.

في غضون ذلك، أعلن "مؤتمر الجزيرة" -وهو منظمة مدنية- ارتفاع عدد القتلى في اقتحام قوات الدعم السريع لقرية العدناب في ولاية الجزيرة (وسط) أول أمس الخميس إلى 21 قتيلا.

مجـ/زرةٌ جديدةٌ لمليشيا الدعم السريع في قرية العدناب ولاية الجزيرة pic.twitter.com/IvVvPG4mlK — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) August 3, 2024

ونُشرت مقاطع مصورة لتشييع قتلى القرية الواقعة شمالي مدينة المناقل غربي ولاية الجزيرة.

ودعا مؤتمر الجزيرة -في بيان- المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة بولاية الجزيرة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء من ولاية الجزيرة بينها مدينة ود مدني.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وترجح مصادر أخرى أن القتلى بعشرات الآلاف.