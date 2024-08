أوكرانيا تهاجم شمال موسكو وروسيا تتحدث عن صد عشرات المسيّرات

قال الجيش الأوكراني -اليوم السبت- إنه هاجم مساء أمس مطارا عسكريا وأهدافا أخرى غربي روسيا غير بعيد عن حدود أوكرانيا، في حين كشف محللون بريطانيون عن معدلات قياسية لقتلى الجيش الروسي على جبهات القتال شرقي أوكرانيا.

وأفاد الجيش الأوكراني بأنه قصف مطار "موروزوفسك" العسكري الروسي ومخزن ذخيرة تحتفظ فيه القوات الروسية بقنابل جوية موجهة ومعدات أخرى.

وذكر الجيش أن الهجوم استهدف أيضا عددا من مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود في 3 مناطق روسية.

من جهته، قال مسؤول محلي -اليوم السبت- إنه تم إخماد حريق اندلع في مستودع وقود في كامينسكي بمنطقة روستوف شمالي العاصمة موسكو نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت الهجوم ودمرت 36 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق مقاطعة كورسك.

من جهته، قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ55 طائرة مسيرة أوكرانية.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة لمهاجمة بلاده على مدى الأسبوع الماضي.

في سياق متصل، تواجه روسيا معدلا مرتفعا للقتلى في صفوف جيشها، حسب محللين في وزارة الدفاع البريطانية.

