نائبة غوتيريش تزور السودان وتلتقي البرهان

زارت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السودان حيث التقت رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعددا من المسؤولين في بورتسودان، لبحث الأوضاع في البلاد التي مزقتها الحرب منذ أكثر من عام.

وقال وزير الخارجية السوداني حسين عوض، في تصريح صحفي، إن البرهان أطلع المسؤولة الأممية على الوضع في البلاد والجهود التي تقوم بها الحكومة في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وحث عوض الأمم المتحدة على مزيد من العمل والضغط على من أسماهم "المتمردين" (قوات الدعم السريع) الذين يعرقلون وصول هذه المساعدات، ويستولون على قوافل الإغاثة لتوزيعها على كياناتهم المختلفة، بحسب وصفه.

من جانبها، قالت أمينة محمد إن زيارتها للسودان جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع. وثمنت الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تولي أيضا اهتماما باللاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار، وتعمل على دعمهم ومساعدتهم.

وأكدت المسؤولة الأممية أنها جاءت وبرفقتها رمطان لعمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، للتأكيد على ضرورة إيجاد حلول للأزمة السودانية ووقف الحرب وإيقاف معاناة السودانيين، وذلك من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في منبر جدة.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة النائب السابق للبرهان محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ورعت الرياض وواشنطن منذ السادس من مايو/أيار 2023 محادثات بين الجيش والدعم السريع، أسفرت في الـ11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة السعودية بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، مما دفع الوسيطين لتعليق المفاوضات.

في حين فشلت مفاوضات انعقدت في جنيف السويسرية الشهر الجاري في جمع طرفي الحرب لإيجاد تسوية للنزاع، وذلك بعد تمسك الجيش بمطلبه تطبيق إعلان جدة أولا.