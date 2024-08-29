غالانت يطالب بزيادة هدف جديد للحرب ونتنياهو يرد

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتوسيع أهداف الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال، لتشمل إعادة سكان المستوطنات الشمالية على حدود لبنان إلى منازلهم.

وجاءت تصريحات غالانت خلال مشاركته في مناقشة إستراتيجية بعنوان "مهمتنا على الجبهة الشمالية واضحة: عودة السكان إلى منازلهم بسلام"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف من أجل تحقيق هذا الهدف، نحن مطالبون بتوسيع أهداف الحرب، لتشمل عودة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين، سأعرض ذلك على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ومجلس الوزراء.

بدوره، رد مكتب نتنياهو على حديث غالانت بالقول، في بيان "هذا مفهوم ضمنًا (بدَهي) لا يظهر في أهداف الحرب رغم المطالبة المتكررة".

وسبق أن حدد نتنياهو أهداف الحرب بـ"القضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، والحفاظ على أمن إسرائيل"، ولم تحقق إسرائيل أيا من تلك الأهداف رغم مرور نحو 11 شهرا من الحرب.

وتشهد مستوطنات شمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.