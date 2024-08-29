عشرات الشهداء بغزة وقائد سابق بجيش الاحتلال: نتجه لخسارة الحرب

استشهد عشرات الفلسطينيين منذ صباح اليوم الخميس بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام استهداف قوات إسرائيلية شرق خان يونس جنوبي القطاع، وأكد قائد سابق بجيش الاحتلال إن الجيش بطريقه لخسارة الحرب.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 54 إثر تواصل القصف الإسرائيلي منذ الصباح، في حين أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفا و602 من الشهداء و93 ألفا و855 مصابا.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف شقة سكنية غربي مخيم النصيرات وسط القطاع أسفر عن استشهاد 8 أشخاص بينهم 4 أطفال.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية المنطقة الغربية لمحطة توليد الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

كما أفاد المراسل باستشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط فندق الأمل، غربي مدينة غزة.

#شاهد | جانب من الحريق الكبير الذي اندلع نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي على المنطقة الغربية لمحطة توليد الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/WN6N3Iey7Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 29, 2024

وأكد مراسل الجزيرة إصابة عدد من الفلسطينيين، معظمهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد الأبرار بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبا، استشهد 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة واد صابر جنوب عبسان الكبيرة.

كذلك، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي حي القسطل، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد توغله فيه لعدة أيام ونسف المنازل والبنية التحتية.

"في الطريق للخسارة"

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال في موقع "مارس" العسكري شرقي خان يونس بصواريخ من عيار 170.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في مناطق رفح وخان يونس ومشارف دير البلح.

من جانبه، شدد قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي على أن الجيش ينتصر تكتيكيا لكنه في طريقه لخسارة الحرب.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب للشهر الـ11 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.