الاحتلال يواصل توغله بالضفة وفصائل المقاومة تتصدى

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قواته مخيما في الخليل وبلدة قرب بيت لحم، في حين تصدت فصائل المقاومة للقوات المتوغلة وخاضت معها اشتباكات ضارية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت -فجر اليوم الخميس- مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة للمرة الثانية خلال ساعات، كما واصلت حصار مخيمات جنين ونور شمس في طولكرم والفارعة في طوباس شمالي الضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات داخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مسلحين في مخيم جنين.

وقال المراسل إن مقاومين استهدفوا بالرصاص منزلا تحصن به جنود الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، مضيفا أن عددا من المقاومين نجوا بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة.

🔴 جيش الاحتلال يعتقل الشاب محمد رائد خليل العمور خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/6AEGdGkbHi — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 28, 2024

وردا على التوغل الإسرائيلي، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– إن مقاتليها استهدفوا قوات متوغلة في جنين بعبوات، وإنهم يخوضون مع فصائل المقاومة اشتباكات مع الاحتلال.

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ بدء العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها إسرائيل فجر أمس الأربعاء شمال الضفة، وأسمتها "مخيمات الصيف"، كما اعتقلت العشرات ورحلت بعضهم إلى إسرائيل.

وشاركت في هذه العملية -بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية- 4 كتائب تابعة لحرس الحدود، ودفع الاحتلال بمروحيات ومقاتلات ومسيرات لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته التي فرض خلالها حصارا كاملا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، زاعما أن عمليته تستهدف مسلحين وبنى تحتية إرهابية.