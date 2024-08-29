شهيدان وجرحى في قصف ليلي على قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وقال المراسل إن فلسطينيا استشهد وجرح آخرون في قصف لجيش الاحتلال استهدف أحد المنازل بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.

ووسط القطاع، أفاد المراسل باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح.

كما أصيب 3 أشخاص في غارة استهدفت أحد المنازل بمخيم النصيرات وسط القطاع أيضا.

وإلى الجنوب، واصلت مدفعية جيش الاحتلال إطلاق قنابل الإنارة في سماء بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة -أمس الأربعاء- إن 51 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع منذ الفجر.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن العدد الإجمالي لضحايا الحرب على القطاع ارتفع إلى 40 ألفا و534 شهيدا، و93 ألفا و778 مصابا.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت -إضافة إلى الشهداء والجرحى- 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.