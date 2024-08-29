أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح خلال العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية

29/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202404:34 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان