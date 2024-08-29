شاهد.. الحوثيون يحرقون سفينة يونانية بالبحر الأحمر

بثت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن -اليوم الخميس- مشاهد من اقتحام وإحراق سفينة يونانية في البحر الأحمر، قالت إنها "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأظهرت المشاهد اقتحام عناصر مسلحة من الجماعة وإضرام النيران في عدد من النقاط داخل السفينة اليونانية، قبل أن تندلع عدة انفجارات وألسنة اللهب على كامل امتداد السفينة المحملة بالنفط.

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام السماح بسحب سفينة نفطية تحترق منذ أيام، وذلك بعد تواصل جهات أوروبية.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، بثت الجماعة مشاهد أولية من عملية إحراق السفينة اليونانية "سونيون"، وتعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل نصرة لقطاع غزة.

وبعد 3 أيام، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس" إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون، التي ترفع العلم اليوناني بعد تعرضها لهجوم حوثي، في حين أفادت تقارير بأن المياه جرفت السفينة في البحر الأحمر بعد اندلاع 3 حرائق على متنها إثر الهجوم الحوثي.

وتبلغ حمولة الناقلة التي ترفع علم اليونان 150 ألف طن من النفط الخام، وقد تسنى إجلاء طاقمها بعد استهدافها بعدة مقذوفات قبالة الحديدة في اليمن.

محاولة رسم واقع جديد

وفي وقت سابق اليوم، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن "المستجدات في غزة والممتدة إلى الضفة الغربية شاهد يوضح حقيقة العدو الإسرائيلي وخطره"، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول رسم واقع جديد في فلسطين.

وأشار الحوثي -خلال كلمة- إلى أن "دور الولايات المتحدة أساسي في الإجرام الإسرائيلي"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء وينتهك كل الأعراف والقوانين ولا يكترث لشيء".

وتطرق إلى حديث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا إن "حديث أحد المجرمين الصهاينة عن السعي لبناء كنيس يهودي في الأقصى أخطر من اقتحامات المسجد".

وكان الحوثيون قد تبنوا الهجوم على السفينة المتزامن مع حملتهم على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدى حتى الآن لاستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.