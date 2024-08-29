شاهد.. أهالي محتجزين إسرائيليين يقتحمون السياج ويدخلون غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من أهالي الأسرى الإسرائيليين اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة ودخلوا القطاع؛ سعيا منهم لإعادة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إن الشرطة الإسرائيلية تحاول إيقاف أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين يحاولون اقتحام السياج ودخول القطاع.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومتضامنون معهم، من تل أبيب إلى منطقة قريبة من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

#شاهد | الاعلام العبري: "عائلات الأسرى والمحتجزين تخترق الجدار الأمني على الحدود بقطاع غزة؛ للمطالبة بصفقة تبادل". pic.twitter.com/UMDSIdR9Ku — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 29, 2024

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يختار بين صفقة لإنقاذ المختطفين أو جثامينهم.

بدورها، قالت شيرا الباغ، والدة إحدى المجندات المحتجزات في القطاع، إن ما سيسجله التاريخ ليس احتلالَ إسرائيل محورَ فيلادلفيا، بل إن كانت أعادت المخطوفين إلى بيوتهم، على حد تعبيرها.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة.