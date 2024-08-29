شاهد.. "أبو شجاع" يتوقع استشهاده ووالده يتحدث عن صفاته

نشرت الجزيرة مقطع فيديو لمحمد جابر "أبو شجاع" -قائد كتيبة طولكرم الذي أعلنت إسرائيل اغتياله اليوم الخميس- وهو يتحدث عن حتمية مواجهة الاحتلال.

وقال أبو شجاع في الفيديو، الذي يعود إلى يوليو/تموز من العام الماضي، إنه يسير على درب الشهادة، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأضاف "أوصي كل مسلم بأن يجاهد هؤلاء لأنهم أعداء الله".

وبعد إعلان استشهاد نجله، قال سامر جابر -والد الشهيد أبو شجاع- إن ابنه كان أحد مؤسسي كتيبة طولكرم وإنه أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال وتعرض لـ4 محاولات اغتيال سابقة.

وأضاف -في مداخلة مع الجزيرة- أن ابنه اعتقل أكثر من مرة ثم خرج ليؤسس كتيبة طولكرم، مشيرا إلى أن نجله أصيب خلال بعض محاولات اغتياله، قبل أن يستشهد مؤخرا وهو في الـ26 من عمره، "ليلتحق بأخيه محمود والحمد لله أنه راح فداء لأهل غزة".

وأوضح جابر أن "أبو شجاع" كان يحب بلاده وأنه بدأ العمل الوطني منذ كان عمره 17 عاما، وكان يحلم بتحرير فلسطين وبرز بشجاعته في الدفاع عن أرضه وعن وطنه وظل مقاوما للاحتلال وكان اسما معروفا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله أبو شجاع -قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس– و4 آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، وذلك بعد عملية عسكرية موسعة أطلقها أمس الأربعاء.