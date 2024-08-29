خبير عسكري: عمل المقاومة بالضفة يواجه عقبات غير موجودة في غزة

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن فصائل المقاومة تواجه عقبات كبيرة في القيام بمواجهات في الضفة الغربية المحتلة بسبب سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من الأرض.

وأضاف -في تحليل على الجزيرة- أن التضييقات الأمنية التي فرضتها إسرائيل على الضفة طوال المدة الماضية زادت أيضا من صعوبة عمل المقاومة، بعكس الوضع في قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال يتعامل مع الضفة على أنها قنبلة موقوتة ويحاول منع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم عدم منطقية هذه الفرضية من الناحية العملية.

ولفت إلى أن عمليات المقاومة في الضفة لا تستدعي قيام الاحتلال بهذه العملية العسكرية الواسعة، معتبرا ما يجري محاولة لقضم مزيد من المساحات الخاضعة للسلطة الفلسطينية بذريعة وجود تهديدات أمنية.

وحتى العمليات الجارية في عدد من مخيمات الضفة حاليا، فإنها مجرد رد فعل على ما قام به الاحتلال خلال الفترة الماضية ولن تتمكن من صدّ الآلة الإسرائيلية بسبب الفوارق الكبيرة في الإمكانات وطبيعة الوضع على الأرض.