بكين تطالب واشنطن بوقف "التواطؤ العسكري" مع تايوان

طالبت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح تايوان، مؤكدة أن وضع الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية-الأميركية.

جاء ذلك في لقاء بين المسؤول الكبير بالجيش الصيني تشانغ يوشيا ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في بكين، التي وصلها الثلاثاء في زيارة للصين مدتها 3 أيام، يُجري خلال محادثات مع مسؤولين صينيين كبار، على رأسهم وزير الخارجية وانغ يي.

وقال تشانغ يوشيا خلال لقائه سوليفان إن "الصين دائما ما كانت ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، لكنه أكد على أن "استقلال تايوان والسلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران متعارضان".

كما وجّه رسالة لواشنطن لوقف تسليح الجزيرة، وقال "الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف التواطؤ العسكري مع تايوان وتسليحها، كما تطالبها بالكفّ عن نشر روايات كاذبة متعلقة بتايوان".

قلق أميركي

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان، كما أكد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في بحر جنوب الصين، الذي شهد توترا واشتباكات بين بكين ومانيلا في الأشهر القليلة الماضية.

كما أعرب المسؤول الأميركي عن قلقه بشأن تحركات الصين "المزعزعة للاستقرار ضد النشاطات البحرية القانونية للفلبين" في بحر جنوب الصين المتنازع عليه.

وعبّر ساليفان عن "مخاوف بشأن الدعم الصيني لصناعة الدفاع الروسية"، مكررا اتهامات أميركية ترفضها الصين.

وأكد على "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي"، وفق ما ورد في بيان أصدره البيت الأبيض بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام صينية قولها إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي وجّه بدوره تحذيرا إلى واشنطن.

وقالت إن وانغ حذر الولايات المتحدة من استخدام المعاهدات الثنائية ذريعة لتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها، كما حث واشنطن على "عدم دعم انتهاكات الفلبين أو التغاضي عنها".