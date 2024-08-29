انفجارات تهز خاركيف والدفاعات الأوكرانية تسقط مسيّرات روسية

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع سلسلة انفجارات في محيط مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، ووقعت هذه الانفجارات بعد سماع صفارات الإنذار المتكررة، بسبب تحليق طائرات مسيّرة انتحارية فوق المدينة وضواحيها.

ووثق شهود عيان الانفجارات في مناطق مختلفة من أطراف المدينة، مع الإبلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من أحياء خاركيف، كما تم رصد مسيرات انتحارية في مقاطعات أخرى مثل سومي، وتشيرنيهيف، وتشيركاسي، ودينيبرو.

وفي كييف، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة خلال 4 أيام، وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرجي بوبكو، الذي أكد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكّنت من التصدي للهجوم.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه هاجم منشأة لتخزين النفط في منطقة روستوف الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. كما ذكر أنه استهدف مستودعا للنفط في منطقة كيروف ومستودعا للمدفعية بمنطقة فورونيغ بروسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى والجرحى من الجنود الروس منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022 إلى نحو 612 ألفا و390 جنديا أوكرانيا، بينهم 1200 قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية دمرت 8 آلاف و571 دبابة، بما في ذلك 3 دبابات يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 16 ألفا و699 مركبة قتالية مدرعة، و17 ألفا و549 منظومة مدفعية، و1174 منظومة قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، و939 منظومة دفاع جوي.

كما تم تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14 ألفا و369 طائرة مسيرة، و2556 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23 ألفا و706 مركبات وخزانات وقود، و2965 وحدة من المعدات الخاصة.

فيديو قديم

بالمقابل، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو على قناتها الرسمية على تليغرام، وزعمت أنه يوثق لحظة استهداف قواتها مقاتلين أوكرانيين في منطقة خيرسون.

وادعت "الدفاع الروسية" أن نظام الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت، التابع لتشكيل المدفعية المحمولة جوا لمجموعة قوات دنيبر، أطلق صاروخا موجها من ساحل كينبورن سبيت، ما أصاب مبنى تابعا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لمصب نهر الدنيبر ودمره.

ولكن تبيّن بعد التحقق أن الفيديو قديم ونُشر في شهر مارس/آذار الماضي، وليس حديثا كما ادعت الوزارة.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأوضاع بقطاع غزة، والانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا، ونظرا لأن الاجتماع غير رسمي، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات رسمية.

وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست، لكن تم نقله إلى بروكسل احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/تموز الماضي.

ويركّز جدول أعمال الاجتماع على مناقشة حرب روسيا وأوكرانيا، بحضور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وتأتي هذه المناقشات بعد عامين ونصف من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022، حيث فاجأت كييف العالم هذا الشهر بشن هجوم في منطقة كورسك داخل الأراضي الروسية.