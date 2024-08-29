المنفي يلتقي قائد أفريكوم لبحث التعاون الأمني والعسكري

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الخميس قائدَ القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مايكل لانغلي في طرابلس لبحث الشراكة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الأمني والعسكري.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومراقبة وضبط الحدود.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن لانغلي أكد التزام بلاده بتعزيز التواصل مع الضباط العسكريين المحترفين من جميع أنحاء ليبيا.

كما شدد على أهمية الحوار بين الأطراف الليبية لخفض التصعيد الحالي والتوصل إلى حلول توافقية بدعم من واشنطن والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا يعتمد على تحقيق الوحدة والحفاظ على مصداقية مؤسساتها، وفق تعبيره.

ووفق السفارة الأميركية، اجتمع لانغلي اليوم أيضا مع رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد في طرابلس، وناقشا سبل دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العسكرية في ليبيا.

كان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي سعيداً بلقاء رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد في #طرابلس بعد اجتماعهما في مؤتمر #AFRICOM لرؤساء الدفاع الأفارقة 2024 الذي عقد في غابورون، بوتسوانا. ناقش الجنرال لانغلي والقائم بالأعمال برنت مع الفريق أول… pic.twitter.com/RpYpMJyQOJ — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 29, 2024

وخلال الأيام الماضية، أجرى لانغلي عدة لقاءات في ليبيا، شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك في ظل إعلان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا إغلاق حقول النفط والغاز، احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي الليبي تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بدلا من مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه الصديق الكبير.

وجاء قرار الحكومة غير المعترف بها دوليا بعد أسبوعين من إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تكرس الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وتوجد غالبية حقول النفط والغاز الليبية بمناطق سيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في حين تتولى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عمليات بيعهما، لتصب العائدات في حسابات خاصة بالمصرف المركزي.