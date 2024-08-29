الزنايدي يعود لسباق الرئاسة التونسية

قضت المحكمة الإدارية بتونس في جلستها العامة المنعقدة اليوم الخميس بقبول طعن المترشح منذر الزنايدي شكلا وأصلا، ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، مما يعني عودته للسباق الانتخابي.

في المقابل، قضت المحكمة الإدارية بالتمديد في تاريخ التصريح بالحكم في الطعن الذي قدمه المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي. كما قررت رفض الطعن شكلا في ملف المترشحة عبير موسي، والمترشح بشير العواني.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد استبعاده عنها من قبل هيئة الانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي الزمال، وذلك من بين 17 ملف ترشح.

ويفترض أن تعلن الهيئة، القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.