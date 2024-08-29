الجيش العراقي يعلن إسقاط مسيّرة تركية في كركوك

أعلن الجيش العراقي اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك شمالي البلاد، فيما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها أهدافا داخل الأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة "إرهابية".

وقال العميد عبد السلام رمضان، نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك -خلال مؤتمر صحفي في مكان سقوط الطائرة- "تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

وأوضح أن الطائرة جاءت من اتجاه السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي، إلى الشمال.

وذكر مصدران من الشرطة أن الطائرة المسيرة سقطت في وسط كركوك مما أسفر عن اشتعال حريق بالقرب من بعض المنازل لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.

ولم ترد السلطات التركية على الفور على طلب للتعليق وفقا لرويترز.

وتقع كركوك، المحافظة الغنية بالنفط في نطاق سيطرة السلطة الفدرالية في بغداد، لكنها متاخمة مباشرة لمناطق كردستان.

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني في تركيا قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان.

يشار إلى أن تركيا والعراق وقّعتا منتصف أغسطس/آب الجاري اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.