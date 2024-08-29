الاحتلال يعلن اغتيال "أبو شجاع" قائد كتيبة طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال قائد كتيبة طولكرم -التابعة لسرايا القدس- محمد جابر الملقب بأبي شجاع و4 آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، وذلك بعد عملية عسكرية موسعة أطلقها أمس الأربعاء.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية الاغتيال، وقالت إنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا، حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يوجد عدد من المسلحين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع.

وأطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي صاروخا على المبنى المحاصر خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة.

وفي نهاية الاشتباكات المسلحة، قتل قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع و4 آخرون كانوا برفقته، في حين اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا مطلوبا من المبنى.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة بمخيم نور شمس.

توسيع العملية

وقال شهود عيان إن الاحتلال وسّع عملياته العسكرية بمدينة طولكرم، حيث اقتحمت قواته مخيمها وداهمت منازل فلسطينية، وحولت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني.

ويسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار في عدة محاور من طولكرم.

كما وسّع جيش الاحتلال عملياته في جنين، ويواصل حصار ودهم منازل في حيها الشرقي، بالإضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة، ودفع بتعزيزات عسكرية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الخميس مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة للمرة الثانية خلال ساعات، كما واصلت حصار مخيمات جنين ونور شمس في طولكرم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وأصوات انفجارات قوية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر، كما نفذ اعتقالات لعدة مواطنين.

"العملية الكبرى"

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني عمليته العسكرية في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، مع توسيع نطاقها في طولكرم وانسحابه من مخيم الفارعة، في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 16 والمصابين إلى أكثر من 20 فلسطينيا.

وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق شمالي الضفة، إذ تعمل قوات الأمن في جنين وطولكرم في وقت واحد.

وتحت غطاء من سلاح الجو، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية 3 غارت على الأقل، أسفرت عن شهداء وجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات مروحية قتالية وأخرى مسيّرة تشارك في العملية للمساعدة وتغطية القوات البرية، وستستمر العملية لعدة أيام.

وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى أن هذه العملية هي الكبرى منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.