الإعصار شانشان يشل مناطق باليابان ويخلف قتلى

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب غرب اليابان اليوم الخميس عندما ضرب الإعصار شانشان إقليم كاغوشيما ليجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية جدا، كما تسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل.

وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا ونيسان عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.

كما قررت شركات الطيران إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، وتم تعليق خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو في أقصى جنوب غربي البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو صباح اليوم.

وحذرت السلطات من أن شانشان قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق.

وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 250 ألف منزل في 7 مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس (00.00 بتوقيت غرينتش).

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد وأصيب اثنان بجروح خطيرة وتعرض 5 لإصابات طفيفة بسبب الإعصار.

وأضاف هاياشي خلال مؤتمر صحفي دوري: "نظرا لأن هذا الإعصار يتحرك ببطء فإن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة إلى حد ما".

وفجر اليوم قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: "يرجى توخي أقصى درجات اليقظة ضد العواصف الشديدة والأمواج والمد العالي في كاغوشيما، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان أنهار في جنوب كيوشو".

وحذرت الوكالة من أن "خطر حدوث كوارث بسبب الأمطار الغزيرة قد يزداد بسرعة في غرب اليابان بحلول الجمعة".

وتتوقع الهيئة أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع.

يشار إلى أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت أمس الأربعاء تحذيرا طارئا لمنطقة كاغوشيما بسبب إعصار شانشان، وأعلنت أن سرعة الإعصار تقدر بـ250 كيلومترا في الساعة.