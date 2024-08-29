استطلاع: 53% من الأميركيين يطالبون بتقييد الدعم العسكري لإسرائيل

أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن أكثر من نصف الأميركيين يرون ضرورة تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بحيث لا تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكر المجلس، الذي يعد أحد المراكز الفكرية البارزة في الولايات المتحدة، في عرضه لنتائج الاستطلاع اليوم الخميس أن الأميركيين -رغم تأييد كثير منهم للدعم العسكري لإسرائيل- يهتمون بأمر الفلسطينيين، لا سيما المدنيين.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 53% من المشاركين يرون أن على الولايات المتحدة أن تقيد مساعداتها العسكرية لإسرائيل حتى لا تتمكن من استخدامها في عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين.

وأشار مجلس شيكاغو للشؤون العالمية إلى أن الدعوات المتصاعدة لتقييد تلك المساعدات ببعض الشروط لم تمنع وزارة الخارجية الأميركية من الإعلان مؤخرا عن تمويل عسكري لتل أبيب بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك رغم أن حصيلة القتلى المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تجاوزت 40 ألفا بكثير، وفقا لما جاء في تقرير الموقع.

"دور أميركي إيجابي"

لكن بالرغم من الانتقادات المحلية والدولية، فإن 61% من الأميركيين يرون أن بلادهم تقوم بدور "بناء وإيجابي" في الشرق الأوسط، وفقا للاستطلاع.

وكذلك، أعرب 60% عن تأييدهم استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

من ناحية أخرى، رأى 30% من المشاركين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، كما يقول 3 من كل 10 أميركيين إن بلادهم لا تقدم عونا إنسانيا كافيا لسكان غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ نحو 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.