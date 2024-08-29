أوكرانيا تقر بتحطم مقاتلة "إف 16" أميركية بعد أسابيع من تسلمها

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس تحطم مقاتلة "إف 16" (F-16) أميركية ومقتل الطيار خلال تصديه لهجوم روسي، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أميركية الصنع إلى كييف.

وقال الجيش الأوكراني إنه فقد الاتصال مع إحدى الطائرات، واتضح لاحقا أن الطائرة تحطّمت مما أسفر عن مقتل الطيار.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران روسية، على الرغم من أن الحادث وقع أثناء قصف صاروخي روسي ضخم عبر البلاد، لافتا إلى أن الحادث كان على الأرجح نتيجة لخطأ الطيار.

وكان عمدة مدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا، إيغور بوليشوك، أكد أن طيار القوات الجوية، أوليكسي ميس، توفي يوم الاثنين أثناء مهمة قتالية، وكان أحد أوائل الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على طائرات "إف 16″، بحسب وول ستريت جورنال.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدام بلاده طائرات "إف 16" لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية هذا الأسبوع.

وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، أعلنت كييف وصول أول طائرة "إف 16" من أصل 80 طائرة وعدت واشنطن بها، لكن مسؤولا أميركيا قال إن 6 طائرات وصلت، وإن أوكرانيا لديها 6 طيارين فقط مدربين على قيادتها.

وكانت أوكرانيا ناشدت لأشهر عدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية للحصول على طائرات "إف 16" أملا بأن تعطي المقاتلات الغربية ميزة لقواتها، قبل أن يعطي الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر للدول الأوروبية لنقل الطائرات العام الماضي.