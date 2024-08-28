45 شهيدا وقصف إسرائيلي متواصل على أنحاء القطاع

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد أكثر من 45 في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم.

يأتي ذلك في حين قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 4 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيدا، و131 مصابا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 40 ألفا و534 شهيدا، و93 ألفا و778 مصابا.

استهداف نازحين

وقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما أفاد باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي أمام مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط غزة.

وأكد استشهاد فلسطينيَين آخرين إثر قصف مدفعي إسرائيلي لحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قال إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة "بطن السمين"، جنوبي مدينة خان يونس.

وأوضح أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشرقية بخان يونس، كما نسف مباني سكنية في حي المحطة شمالي المدينة.

قصف متواصل

وقد تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلا توقف ليلا ونهارا، وقالت مصادر طبية للجزيرة إن العشرات استشهدوا في قصف جوي ومدفعي على مناطق مأهولة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، قالت قناة الأقصى الفضائية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت شرق مخيم المغازي وشرق دير البلح.

كما استشهد في وسط القطاع الصحفي محمد عبد ربه جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه باستشهاد عبد ربه، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.