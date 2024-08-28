نائب مدير المخابرات الأميركية: مصير الصفقة بيد زعيم حماس

قال ديفيد كوهين نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية اليوم الأربعاء إن مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير" زعيم الحركة.

ولم يشر كوهين بالاسم إلى رئيس حركة حماس يحيى السنوار. وقال في قمة للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن إن الإسرائيليين يُظهرون جدية في المفاوضات.

ويعمل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إبرام اتفاق بين الجانبين ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وبهذا الصدد أفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ وفدا من "الموساد" و"الشاباك" والجيش يتوجه اليوم إلى قطر، لمواصلة محادثات صفقة التبادل؛ وقالت إنّ الوفد الإسرائيلي سيعمل على تضييق الفجوات في قضايا عدة متعلقة بالخطوط العريضة للصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنّه حتى الآن لم يتمّ تحقيق أي انفراجة في المناقشات بشأن محوري نتساريم وفيلادلفيا ومعبر رفح، وقالت نقلا عن مصدر آخر إن هناك شكوكًا في التوصل لاتفاق طالما لم تكن هناك مرونة إسرائيلية بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم.

كما قالت هآرتس إنّ التقييم في إسرائيل أنّه لا يمكن تحرير جميع المختطفين الأحياء من خلال عمليات عسكرية.

وكان مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته قد قال إنّ محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستستمر في قطر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

من جهته، أعرب مستشار اتصالات الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي عن أمله بنجاح محادثات وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار مشاركة جميع الأطراف.