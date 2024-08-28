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لقاء قطري إماراتي يبحث جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

يرجى رفع صورة من الرابط أدناه للقاء عقد في الدوحة بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان المصدر : الخارجية القطرية
صورة نشرتها الخارجية القطرية في حسابها على منصة إكس للقاء بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان (مواقع التواصل)
28/8/2024

قالت الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث اليوم الأربعاء في الدوحة مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس أن اللقاء تناول مستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب على القطاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن لقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن والشيخ طحنون بن زايد استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المحادثات القطرية الإماراتية، بينما تتواصل في الدوحة المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة.

وتتواصل المحادثات متعددة الأطراف وسط دعوات عربية ودولية لإعلان وقف لإطلاق النار في غزة يضع حدا للحرب المستمرة على القطاع منذ ما يزيد على 10 أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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