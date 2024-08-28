لقاء قطري إماراتي يبحث جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

قالت الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث اليوم الأربعاء في الدوحة مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس أن اللقاء تناول مستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب على القطاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن لقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن والشيخ طحنون بن زايد استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/9ow1MyNWi2 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 28, 2024

وتأتي المحادثات القطرية الإماراتية، بينما تتواصل في الدوحة المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة.

وتتواصل المحادثات متعددة الأطراف وسط دعوات عربية ودولية لإعلان وقف لإطلاق النار في غزة يضع حدا للحرب المستمرة على القطاع منذ ما يزيد على 10 أشهر.