شهداء وجرحى بعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في جنين وطوباس خلال العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وقال المراسل إن فلسطينيين استشهدا في قصف الاحتلال على مخيم الفارعة في طوباس، وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحامه بعملية إنزال لجنود بعد وصول مروحية إلى محيط المخيم، أعقبها الدفع بعدد من الآليات العسكرية تجاه المخيم وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط شهيدين و3 مصابين -حالة أحدهم حرجة- خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بعد تسلل وحدات خاصة إسرائيلية لمخيم المدينة.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي أطلق النار بشكل مباشر صوب المواطنين مما أدى -وفق مصادر طبية- لاستشهاد شخص وإصابة 3 بالرصاص الحي، ليبدأ الجيش بعدها الدفع بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية للاحتلال تقتحم مدينة طولكرم pic.twitter.com/Slr09ZvJ0t — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال لسيارة بين قريتي صير والمسلية جنوبي جنين.

وندد الهلال الأحمر بانتهاكات الاحتلال وقال إن قواته تعيق عمل فرق الإسعاف شمالي الضفة خلال عمليتها العسكرية التي وصفت بالأوسع منذ 2002.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد أكثر منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة قبل 10 أشهر على قطاع غزة.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة أكثر من 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.