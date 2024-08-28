رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الفرنسي

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ناقش الجانبان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد والتهدئة في المنطقة.