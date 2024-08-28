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رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الفرنسي

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مواقع التواصل - رويترز
الشيخ محمد بن عبد الرحمن (يمين) ناقش مع سيجورنيه تطورات الأوضاع بغزة (مواقع التواصل-رويترز)
28/8/2024

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ناقش الجانبان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد والتهدئة في المنطقة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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