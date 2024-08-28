القسام والسرايا يستهدفان جنودا للاحتلال بحي الزيتون وتل الهوى

تمكنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من قنص جندي إسرائيلي في حي الزيتون في مدينة غزة. ومن جهتها استهدفت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قوات للاحتلال في حي تل الهوى في الجنوب الغربي لمدينة غزة.

وبثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها من قنص مقاتليها لجندي إسرائيلي تحصن في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية قنص الجندي الإسرائيلي الذي كان في بناية مقابلة لمقاتلي القسام.

وبالتزامن مع نشر القسام مقطع الفيديو، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصرع مقاتل في الجيش الإسرائيلي برصاص قناص في حي الزيتون، وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية.

وأوقعت كتائب القسام قبل أيام جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

ومن جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها من إغارة مقاتليها على مبنى تتحصن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلف الكلية الجامعية في حي تل الهوى في الجنوب الغربي لمدينة غزة.

وظهر أحد المقاتلين وهو يتقدم نحو الهدف، ثم بدء عملية التسلل والإغارة، ثم وصول 3 مقاتلين إلى موقع العملية في وضح النهار.

واشتبك مقاتلو السرايا -كما جاء في مقطع الفيديو- مع جنود الاحتلال بالطابق السفلي للمنزل، حيث سمعت أصوات الاشتباكات بين الجانبين.

وتمكن مقاتلو سرايا القدس من استهداف قوات الاحتلال بقذيفة "تي بي جي".

وأظهرت المشاهد حدوث انفجار في المبنى الذي يوجد فيه جنود الاحتلال الذين سمع صراخهم وهم يطلبون النجدة، ثم جاءت طائرة مروحية لدعم وإسناد الجنود في موقع العملية.

وتخوض فصائل المقاومة معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقُتل خلال أسبوع ما لا يقل عن 8 جنود إسرائيليين في كمائن واشتباكات مع المقاومة في محاور القتال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي وسط القطاع وجنوبه.