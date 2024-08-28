4 قتلى بقصف إسرائيلي على مركبة في طريق دمشق بيروت

قتل 4 أشخاص جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة مدينة أثناء عبورها نقطة تفتيش قرب الحدود السورية اللبنانية.

وقال عبدو التقي، وهو مسؤول محلي في سوريا، لمحطة إذاعية سورية إن سيارة تعرضت للاستهداف صباح اليوم الأربعاء على الطريق بين دمشق وبيروت، مما أدى إلى مقتل 4.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 3 من القتلى ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في حين ينتمي الرابع لحزب الله. ووفقا لوكالة رويترز لم يكن في السيارة أي أسلحة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله أو حركة الجهاد الإسلامي، كما لم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعة.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان وسوريا أو جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري منذ عام 2011.