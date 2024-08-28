"أرضي حرام عليك حتما سترحل".. رسالة من قناص قسامي للاحتلال

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء مشاهد من عمليات القنص التي نفذها مقاتلوها خلال الحرب الحالية، مع رسالة تؤكد حتمية رحيل قوات الاحتلال عن قطاع غزة.

وحمل الفيديو عنوان "أرضي حرام عليك.. حتما سترحل"، وظهر فيه أحد قناصي القسام وهو يستعد لتنفيذ إحدى مهامه القتالية.

وأتبعت القسام ذلك بعدة رسائل على غرار "درعك لن ينفعك"، و"خوذتك لن تحمي رأسك"، و"للأسف لا أمل لك.. هذا قدرك".

ورصد الفيديو جملة من عمليات القنص التي نفذها مقاتلو القسام في مختلف محاور القتال بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أظهرت اللقطات إصابات قاتلة بين الجنود والضباط الإسرائيليين وسقوطهم أرضا على الفور.

ووفق الفيديو، فقد نجح مقاتلو القسام في قنص العديد من جنود وضباط الاحتلال في المناطق المفتوحة وداخل المباني والتحصينات، إضافة إلى قنص مَن هم بداخل الآليات العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في الجيش برصاص قناص في حي الزيتون بغزة وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وبث كتائب القسام مشاهد من عملية قنص وقتل أحد الجنديين اللذين استهدفتهما في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون.

وقد أثبت سلاح القنص لكتائب القسام فعاليته في الحرب الإسرائيلية على غزة بفضل بندقية الغول القسامية محلية الصنع التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا توجد حصيلة دقيقة لعدد عمليات القنص التي نفذتها القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول، وأدت لمقتل العشرات من جنود الاحتلال" وسط توقعات بتضاعف مثل هذه العمليات منذ ذلك التاريخ.