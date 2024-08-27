إيران: موعد انتقامنا لاغتيال هنية سيكون مفاجئا

قال حجة الله قريشي نائب وزير الدفاع الإيراني إن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية سيكون مفاجئا ومتناسبا، مضيفا أن إسرائيل يجب أن تعيش حالة من القلق النفسي نتيجة لذلك.

وأضاف المسؤول الإيراني أن اغتيال هنية جريمة لا تُغتفر وتُعد انتهاكا لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية.

وشدد على أن إيران هي من تحدد كيفية الرد وتوقيته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ليست لديها رغبة في الحرب لكن الاعتداء سيقابل بالرد.

وعبّر عن استعداد إيران لتنمية العلاقات الدفاعية والعسكرية مع دول المنطقة التي لديها سياسات مشتركة مع طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد قبل أيام أن بلاده لا ترغب في توسيع دائرة الحرب والتصعيد في المنطقة، لكنها لن تتراجع عن حقها في الرد على اغتيال هنية.

كما أكدت طهران أن قرار هجومها الذي تتوعد به إسرائيل لا علاقة له بوقف محتمل لإطلاق النار في غزة.

ومنذ نحو 3 أسابيع، تتأهب إسرائيل لهجوم انتقامي إيراني ردا على اغتيال هنية في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.