مقتل 5 أشخاص طعنا وتوقيف المئات خلال مهرجان في لندن

توفي 5 أشخاص من بين 8 تعرضوا للطعن خلال "كرنفال نوتينغ هيل" الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي في غرب لندن، في حين أوقفت الشرطة مئات الأشخاص على خلفية هذه الحوادث.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية -في وقت متأخر الاثنين- بأن 5 أشخاص قُتلوا طعنا خلال اليوم الأخير من المهرجان الذي استمر 3 أيام للاحتفال بالهوية الأفريقية الكاريبية في بريطانيا.

جاء ذلك بعد 3 عمليات طعن سجلت الأحد، في حين أن "حالات 3 من ضحايا العنف الذي وقع نهاية الأسبوع خطيرة"، وفق الشرطة.

ونفّذت الشرطة 230 عملية توقيف على الأقل الاثنين، 49 منها بتهمة حيازة سلاح هجومي، بعد يوم على توقيف عشرات الأشخاص.

وتمّت مصادرة 3 أسلحة نارية، وأصيب 35 شرطيا بجروح خلال المناسبة التي تجذب نحو مليون شخص سنويا في هذه الفترة من شهر أغسطس/آب.

واكتظت شوارع غرب لندن بمئات آلاف الأشخاص الذين حضروا المهرجان.

وتم نشر نحو 7 آلاف شرطي لتأمين الحدث الذي شهد في الماضي أعمال عنف، وخصوصا عمليات طعن.

وكانت امرأة تحضر المهرجان مع طفلها من بين الأشخاص الذين تعرّضوا للطعن.

وتعود جذور الاحتفال بالثقافة الأفريقية الكاريبية في بريطانيا إلى خمسينيات القرن الماضي بعد وصول عدد كبير من المتحدرين من هذه العرقيات من مستعمرات بريطانية سابقة بعد الحرب العالمية الثانية.