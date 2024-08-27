غالانت يطلب دعما أميركيا لمواجهة إيران

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون، لتعزيز "القدرات المشتركة عبر الحدود في جميع ساحات الحرب"، معتبرا أن ما وصفه بعدوان إيران "بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق".

وأجرى غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء الاثنين "مناقشة حول القضايا الاستراتيجية" مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي يزور إسرائيل، بحسب مكتب غالانت.

وناقش غالانت مع الجنرالات ما اعتبره "مفترق طرق استراتيجي" تواجهه إسرائيل وسط الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل "وصلت إلى مرحلة يجب عليها أن تكون مستعدة في أي وقت للوفاء بالتزامها المشترك مع الولايات المتحدة، لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عسكرية"، وفق تعبيره.

في سياق متصل، قال غالانت، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "في منتدى استراتيجي مع (…) براون ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ناقشنا تحطيم الأرقام القياسية في العدوان الإيراني والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة المطلوب لمواجهته".

وأضاف: "تحدثت مع براون حول المنعطف الاستراتيجي الذي تعيشه دولة إسرائيل في حرب تفكيك حماس، وعودة المختطفين وعودة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيير الوضع الأمني"، وفق قوله.

ووصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إلى إسرائيل مساء الأحد، في زيارة غير محددة المدة.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال هاليفي خلال لقائه براون: "لقد اختتمت للتو زيارة برفقة قائد الأركان المشتركة الأميركية إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية".

وأضاف وفق بيان للجيش الإسرائيلي "نعزز التعاون العملياتي للتعامل مع التحديات والتهديدات القائمة في الشرق الأوسط".

ويجري براون جولة على عدد من الدول في الشرق الأوسط شملت الأردن ومصر، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.