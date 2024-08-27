لافروف: إسرائيل تعتبر كل طفل في غزة تجاوز 3 أعوام إرهابيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القوات الإسرائيلية تعتبر كل طفل في غزة تجاوز 3 أعوام إرهابيا، كما تعتبر أن أهالي غزة غير مدنيين، واصفا ذلك بالأمر المرعب.

وأكد لافروف أن بعض أطراف النزاع في الشرق الأوسط لا تريد إنهاء الحرب بانتظار تغيير الإدارة الأميركية، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إن العمليات التي يقوم بها أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة، مؤكدا أن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن تسهم في زيادة التصعيد بالمنطقة.

وأعرب عن استعداد روسيا لدعم جهود المصالحة الوطنية في اليمن.

وفي وقت سابق، قال لافروف إن تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كليا ليس أمرا واقعيا كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

ونقلت الوكالة عن لافروف استغرابه بشأن تصريحات إسرائيلية تقول "إنه لا يوجد مدنيون في غزة، وإن جميعهم إرهابيون بدءا من سن الثالثة"، وذلك خلال إجابة الوزير الروسي عن أسئلة ضمن منتدى أكاديمي لخبراء في وقت سابق تطرق إلى "المأساة التي تجري في غزة والضفة الغربية".

وأشار لافروف إلى أن موسكو "دانت على الفور هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، وعارضت في الوقت نفسه بشكل قاطع الأساليب التي اختارتها القيادة الإسرائيلية والتي انتهكت بها جميع معايير القانون الإنساني الدولي التي يمكن تصورها".

وقال لافروف "شعرت بانزعاج شديد عندما بدأت إسرائيل وقادتها يجادلون بأن هذه الأساليب لها ما يبررها تماما".

تدهور العلاقات مع فرنسا

وفي موضوع آخر، قال لافروف اليوم الثلاثاء إن العلاقات بين روسيا وفرنسا عند "أدنى" مستوى لها بعد اعتقال باريس لمؤسس تطبيق تيليغرام الملياردير بافيل دوروف مطلع هذا الأسبوع.

وقال ممثلو ادعاء فرنسيون إن إلقاء القبض على دوروف، المولود في روسيا، يوم السبت في فرنسا جاء في إطار تحقيق في جرائم تتعلق بصور أطفال في مواد إباحية ومعاملات احتيال عبر تيليغرام.

وذكر الكرملين اليوم الثلاثاء إن الاتهامات التي وجهتها فرنسا لدوروف "خطيرة للغاية"، وحذر من أن روسيا ستعتبر هذه الاتهامات محاولة لتقييد حرية التواصل ما لم يتم دعمها بدليل جدي.