جيش الاحتلال يعلن استعادة أسير في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من استعادة أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة من داخل نفق في رفح، في حين لم يصدر حتى الآن أي بيان من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تخوض مواجهات مع الاحتلال في حربه على القطاع لليوم الـ326.

وأوضح جيش الاحتلال أن حالة المختطف الذي تمت استعادته جيدة ويجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا.

وكان جيش الاحتلال أعلن أواخر الشهر الماضي استعادته جثث 5 أسرى محتجزين بينهم 4 جنود خلال عملية في خان يونس، وسبق ذلك إعلان أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف إسرائيلي على مدينة رفح.

والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك تمكنا من انتشال 6 جثث محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة في أحد الأنفاق في منطقة خان يونس، وسط تقارير بأنهم كانوا على قيد الحياة يوم أسرهم ولم يُعرف سبب وفاتهم في الأسر.

ولاحقا، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الثلاثاء، إن إسرائيل تفحص جثث 6 من أسراها الذين أعلنت استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها، فيما تصاعدت حدّة الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الحكومة، وسط تزايد الدعوات لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وقد حمّلت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة ذويهم في القطاع، قائلة "يقع على عاتق السلطات التزام أخلاقي بإعادة جميع القتلى لدفنهم وإعادة جميع المختطفين الأحياء لإعادة تأهيلهم"، وفق بيانها.