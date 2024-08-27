الاحتلال يعلن استعادة أسير بغزة وأنباء عن فراره من محتجزيه

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- إنه تمكن من استعادة أحد الأسرى المحتجزين في غزة من نفق في منطقة جنوبي القطاع، في حين لم يصدر حتى الآن أي بيان من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تخوض مواجهات مع الاحتلال في حربه على غزة لليوم الـ326.

وأوضح جيش الاحتلال أن قواتهم "أنقذت الأسير فرحان القاضي وهو على قيد الحياة" وأنه يجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا.

وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي "لا يمكن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملية استعادة المختطف". وأكد أنهم يعملون على إعادة كل الأسرى، وأنه "ولا يزال 108 -منهم نساء- محتجزين في غزة".

بدروه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه في إطار ما سماها عمليات الجيش الجريئة والحازمة "تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي وملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم"، في حين قالت صحيفة "هآرتس" إن المحتجز فرحان القاضي تمكن من الفرار من محتجزيه داخل نفق في غزة قبل أن تتمكن قوات الجيش من إنقاذه.

ومن جانبه ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا مع "المختطف المحرر وهنأه" بينما قالت هيئة الأسرى الإسرائيليين إن الطريق الوحيد والآمن لإعادة جميع "المخطوفين" هو إنجاز صفقة تبادل.

وأضاف نتنياهو أنه يعمل على إعادة الأسرى من خلال المفاوضات وما سماها عمليات التحرير، وهو ما يتطلب الوجود العسكري في الميدان، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل أعلنت أواخر الشهر الماضي استعادة جثث 5 أسرى محتجزين بينهم 4 جنود خلال عملية في خان يونس، وسبق ذلك إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف لجيش الاحتلال على مدينة رفح.

والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تمكنا من انتشال 6 جثث محتجزين من قطاع غزة في أحد الأنفاق بمنطقة خان يونس، وسط تقارير بأنهم كانوا على قيد الحياة يوم أسرهم ولم يُعرف سبب وفاتهم في الأسر.

ولاحقا، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم إنه يجري فحص جثث 6 من الأسرى الذين أُعلن استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران الجيش، بينما تصاعدت حدّة الانتقادات الداخلية الموجهة للحكومة، وسط تزايد الدعوات لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وقد حمّلت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومةَ نتنياهو المسؤولية عن وفاة ذويهم بالقطاع، قائلة "يقع على عاتق السلطات التزام أخلاقي بإعادة جميع القتلى لدفنهم وإعادة جميع المختطفين الأحياء لإعادة تأهيلهم" وفق بيانها.