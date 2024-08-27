البيت الأبيض: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

قال البيت الأبيض إن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل، في حين قالت طهران إن ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية سيكون مفاجئا ومتناسبا.

وقال مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن إيران تستعد لشن هجوم، لكنه وجه رسالة إلى طهران بأنه لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية، حسب تعبيره.

وأضاف كيربي أن الأمل لا يزال يحدونا إزاء نجاح محادثات وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار مشاركة جميع الأطراف.

وكان كيربي قد قال إن فرق عمل تجتمع في القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف كيربي أن كل الأطراف ستكون ممثلة في محادثات فرق العمل في القاهرة، ومن بينها حماس، موضحا أن المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل، بما في ذلك تبادل الأسرى والسجناء.

من جهة ثانية، قال حجة الله قريشي نائب وزير الدفاع الإيراني إن رد بلاده على اغتيال هنية سيكون مفاجئا ومتناسبا، مضيفا أن إسرائيل يجب أن تعيش حالة من القلق النفسي نتيجة لذلك.

وأضاف المسؤول الإيراني أن اغتيال هنية جريمة لا تُغتفر وتُعد انتهاكا لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية.

وشدد على أن إيران هي من تحدد كيفية الرد وتوقيته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ليست لديها رغبة في الحرب، لكن الاعتداء سيقابل بالرد.

وعبّر عن استعداد إيران لتنمية العلاقات الدفاعية والعسكرية مع دول المنطقة التي لديها سياسات مشتركة مع طهران.

ومنذ نحو 3 أسابيع، تتأهب إسرائيل لهجوم انتقامي إيراني ردا على اغتيال هنية في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.