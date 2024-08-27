شاهد.. سرايا القدس وفصائل المقاومة تقصفان محور نتساريم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

وتضمنت المشاهد عملية تجهيز قذائف صاروخية من قبل مقاتلي سرايا القدس وقوات الشهيد عبد القادر الحسيني، وقوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- وكتائب شهداء الأقصى-فلسطين.

وأظهرت أيضا قصف محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، بالاشتراك بين مقاتلي سرايا القدس ومجموعات الشهيد عبد القادر الحسيني.

كما تم قصف محور نتساريم من قبل مقاتلي السرايا وقوات الشهيد عمر القاسم، وكتائب شهداء الأقصى-فلسطين، وقصف مستوطنة بليري وموقع ناحل عوز من قبل مقاتلي سرايا القدس بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

ويذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية باتت تكثّف من القيام بعمليات مشتركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.