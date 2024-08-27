خبير عسكري: بقاء الاحتلال في نتساريم يوفر بنك أهداف مهما للمقاومة

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن توسيع محور نتساريم يتماشى مع هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمثل في احتلال قطاع غزة بشكل دائم، لكنه في الوقت نفسه يوفر بنك أهداف لفصائل المقاومة.

وأضاف حنا في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع إن جيش الاحتلال يوسع المحور ويقيم أماكن ثابتة لبقاء دائم في وقت تواصل فيه المقاومة إثبات قدرتها على قصف غلاف غزة وتل أبيب.

وأكد أن المقاومة لا تزال بعد 11 شهرا قادرة على إثبات وجودها وإرادتها وإنتاج قادتها فضلا عن تحقيق النصر من خلال استنزاف العدو وعدم الاستسلام له.

كما أكد أن رفض المقاومة بقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا يعني أنها قادرة على مواصلة القتال، مشيرا إلى أن إستراتيجية نتنياهو القائمة على الاحتلال الدائم توفر بنك أهداف مهمًّا للمقاومة.

وقال إن توسيع نتساريم لمسافة 4 كلم يهدف لمنع المقاومة من استخدام مضادات الدروع لأن مداها لا يتجاوز 3 كيلومترات.