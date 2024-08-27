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بلومبرغ عن مسؤول أممي: الأمم المتحدة اضطرت لوقف عملياتها الإنسانية في غزة بعد صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية

27/8/2024-|آخر تحديث: 27/8/202411:13 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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