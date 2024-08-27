الدويري: المقاومة عاودت عمليات القصف بسبب تباعد تمركزات الاحتلال

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الهجمات التي تنفذها المقاومة ضد الاحتلال تعتمد بالأساس على طبيعة المعركة التي تفرض استخدام أسلحة بعيدة المدى في حال تراجع إمكانية المواجهة من المسافة صفر.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة- أن المقاتلين يقدرون العمل حسب الظروف لأن القوات الإسرائيلية عندما تكون بعيدة يكون خروج المقاومين حينذاك دون وجود هدف أكيد، كما أن تحركهم لمسافة بعيدة من أجل الاشتباك سيعرضهم للقنص دون تحقيق الهدف.

وأشار إلى أن قصف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم لا بد أن يكون سلوكا يوميا للمقاومة حتى تجبر إسرائيل على الانسحاب من المكان.

وقال إن الحرب لم تعد لها أهداف فوق الأرض سوى محاصرة أكثر من مليوني مدني في مساحة ضيقة جدا وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء لقتلهم بشكل غير مباشر بينما الهدف الرئيسي (المقاومة) لا تزال تحت الأرض.