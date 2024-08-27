الاحتلال يقصف مناطق مأهولة بغزة واستشهاد عشرات الفلسطينيين

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 33 مواطنا على الأقل منذ فجر اليوم الثلاثاء.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مواطنين اثنين ووقوع إصابات، في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثث 6 شهداء، و7 جرحى من منزل استهدفته قوات الاحتلال في منطقة "بطن السمين" وسط المدينة.

ووسط قطاع غزة، أظهرت صورٌ اللحظةَ الأولى لاستهداف غارة إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 مواطنين وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقد استشهدت طفلة وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي مدفعي على منطقة المْصَدّر شرقي دير البلح وسط القطاع.

وجنوب القطاع، نقل مراسل الجزيرة أن قصفا مكثفا بالدبابات استهدف حي المحطة شمالي خان يونس. وأضاف أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في منطقة السطر شمالي خان يونس.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي -المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- خلّف حتى الآن نحو 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب الدامية متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بهذا القطاع الفلسطيني المحاصر.