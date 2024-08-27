مجازر جديدة للاحتلال ضد المدنيين في غزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء والليلة الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين في خان يونس ومدينة غزة ومخيم المغازي، بينما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور، بينها شرق دير البلح وسط القطاع.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 12 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح اليوم جراء الغارات الإسرائيلية.

وفي جنوبي القطاع أيضا، نفذ طيران الاحتلال غارات على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين في خان يونس وكذلك مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، استشهد 4 وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي على فلسطينيين في منطقة البشايرة شرق دير البلح، بينما استهدفت غارات جوية محيط مخيم النصيرات.

وفي مجزرة أخرى بحق المدنيين، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي الليلة الماضية.

🟨فلسطيني يودع عائلته وأطفاله الشهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع pic.twitter.com/Y1aIk1htlm — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) August 26, 2024

وفي مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن 3 استشهدوا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بحي الزيتون.

والليلة الماضية أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في شارع يافا شرق مدينة غزة، كما استشهد 6 في قصف على شارع اليرموك وسط المدينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 40 ألفا و476 شهيدا و93 ألفا و647 مصابا.

وكانت وزارة الصحة في غزة أحصت أمس الاثنين أكثر من 40 شهيدا في مناطق عدة، بينها خان يونس في الجنوب ومدينة غزة ومخيم جباليا شمالا.

اشتباكات بالزيتون ودير البلح

في تطورات ميدانية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في منطقة ناحل عوز شمال غلاف غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع.

يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة الفلسطينية منذ أيام اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة وفي المناطق الشرقية لدير البلح.

وفي الأيام القليلة الماضية، تكبد الجيش الإسرائيلي قتلى في هذين المحورين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصفت أمس مواقع إسرائيلية في كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة بعدد من صواريخ رجوم.

وحصلت الجزيرة على صور حصرية لكمين استهدف فيه مقاتلو القسام قوات الاحتلال المتحصنة بمنزل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

بدورها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– مشاهد لقصف مدفعي وصاروخي شنه مقاتلوها واستهدف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية ودخانية في المنطقة للتغطية على نقل جنوده المصابين.