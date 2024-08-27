مجازر جديدة للاحتلال ضد المدنيين في غزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء والليلة الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين في خان يونس ومدينة غزة ومخيم المغازي، بينما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور، بينها شرق دير البلح وسط القطاع.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والليلة الماضية أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في شارع يافا شرق مدينة غزة.

وقال المراسل إن عددا من الضحايا والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وإن القصف خلف دمارا كبيرا في الممتلكات.

🟨فلسطيني يودع عائلته وأطفاله الشهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع pic.twitter.com/Y1aIk1htlm — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) August 26, 2024

وفي مجزرة أخرى بحق المدنيين حدثت بالتزامن تقريبا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت فرق الإنقاذ إن الشهداء والمصابين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مشيرة إلى أن حالة بعضهم خطيرة.

وفي وسط القطاع أيضا، شنت طائرات إسرائيلية صباح اليوم غارات على أطراف دير البلح ومخيم النصيرات.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات على أحياء بمدينة غزة ومنطقة المواصي المكتظة بالنازحين في خان يونس وكذلك مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في غزة أحصت أمس الاثنين أكثر من 40 شهيدا في مناطق عدة، بينها خان يونس في الجنوب ومدينة غزة ومخيم جباليا شمالا.

اشتباكات بالزيتون ودير البلح

في تطورات ميدانية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في منطقة ناحل عوز شمال غلاف غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع.

يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة الفلسطينية منذ أيام اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة وفي المناطق الشرقية لدير البلح.

وفي الأيام القليلة الماضية، تكبد الجيش الإسرائيلي قتلى في هذين المحورين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصفت أمس مواقع إسرائيلية في كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة بعدد من صواريخ رجوم.

وحصلت الجزيرة على صور حصرية لكمين استهدف فيه مقاتلو القسام قوات الاحتلال المتحصنة بمنزل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

بدورها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– مشاهد لقصف مدفعي وصاروخي شنه مقاتلوها واستهدف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية ودخانية في المنطقة للتغطية على نقل جنوده المصابين.